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Ercan Kara kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ercan Kara hangi mevkide oynuyor?

Avusturya ekiplerinden Rapid Wien'de forma giyen Türk asıllı genç oyuncu Ercan Kara, takımında attığı gollerle maçlara damga vurmaya devam ediyor. Peki, Ercan Kara kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ercan Kara hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Ercan Kara kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ercan Kara hangi mevkide oynuyor?

UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Dundalk - Rapid Wien maçında, iki gol atarak takımını galibiyete taşıyan Ercan Kara, spor gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Genç futbolcuyu Şenol Güneş'in de takip ettiği söylenirken Ercan Kara ismi, çokça aratılmaya başlandı. Peki, Ercan Kara kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ercan Kara hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

ERCAN KARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

3 Ocak 1996 tarihinde Avusturya'da dünyaya gelen Ercan Kara, Türk asıllı bir Avusturya vatandaşı. Forvet bölgesinde oynayan Ercan Kara, henüz Avusturya milli takımı da dahil hiçbir milli formayı terletmedi. 24 yaşındaki genç oyuncu 1.92 cm boyu ile pivot santrfor özelliği de bulunuyor. Ercan Kara'nın Rapid Wien'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

2019-20 sezonunda 27 resmi maçta 22 gol attı, 4 asist yaptı.

2018-19 sezonu: 22 gol

2017-18 sezonu: 26 gol

2016-17 sezonu: 35 gol

Ercan Kara'nın idolü Fildişi Sahili'nin efsane ismi Didier Drogba. Fiziğini ve oyun anlayışını ona benzetiyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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