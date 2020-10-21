Ercan Kesal imzalı "Nasipse Adayız" ın gösterim tarihi belli oldu

Ercan Kesalı'n ilk uzun metraj filmi olan "Nasipse Adayız" Türkiye prömiyerini yaptıktan sonra şimdi de vizyonlara geliyor. Vizyon tarihi 30 Ekim olarak açıklanan filmin kadrosunda ise Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci gibi ünlü isimler yer alırken Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta ise konuk oyuncu oldu.

Film, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Ulusal Uzun Metraj Film’ yarışmasında ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü, ‘Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ ve ‘Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü’yle beraber toplam 5 dalda ödül kazanmıştı. Türkiye prömiyerini yaptığı İstanbul Film Festivali’nden de ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kurgu’ ve ‘FIPRESCI En İyi Film’ ödülleriyle dönen ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor.

Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Barbru Balasoiu’nun görüntü yönetmenliğini, Ali Aga’nın kurgusunu, Oya Köseoğlu’nun ise sanat yönetmenliğini yaptığı Türkiye-Sırbistan ortak yapımı ‘Nasipse Adayız’, 30 Ekim’de sinemalarda gösterime girecek.