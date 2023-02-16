Ercan Sirin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ercan Sirin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ercan Sirin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ercan Sirin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ercan Sirin 8 Şubat 2000 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ercan Şirin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ercan Sirin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Numberone yapmaktadır. Ercan Sirin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ercan Sirin'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ercan Sirin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ercansirin5/

Ercan Sirin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ercan Sirin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ercan Sirin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ercan Sirin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında G.Birliği U19

8 Ağu 2018 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray U19

14 Eylül 2020 yılında Serik Belediye

30 Haziran 2021 yılında Galatasaray U19

20 Ağu 2021 yılında Bucaspor 1928

8 Eylül 2022 yılında 23 Elazığ FK

30 Haziran 2023 yılında Bucaspor 1928

Ercan Sirin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ercan Sirin şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Ercan Sirin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U20 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 5 numaralı formasıyla 30 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.