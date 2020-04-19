Ercan Taner Süper Lig için planlanan yerleri açıkladı

Salgın sebebiyle sıkıntı çeken futbol sektörü için Süper Lig'in başlaması durumunda planlanan iki yeri açıkladı.

Corona virüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Süper Lig'e de ara verilirken, futbol heyecanının Haziran ayında yeniden başlaması bekleniyor...

Yayıncı kuruluşta görev yapan yılların spikeri Ercan Taner'den Süper Lig'in nerede oynanacağına dair flaş yorum geldi. Taner sosyal medya hesabından "Lig oynanırsa planlanan yerler Alanya ve Antalya." diye duyurdu.

'Sakatlık olursa özel izolasyonlu alan oluşturulacak'

Düşünülen bu plan Bilim Kurulu tavsiye ederse kabul edilecek. Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak" paylaşımını yaptı.

Taner'in paylaştığı bu bilgi sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o paylaşım: