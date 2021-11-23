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Ercan Turgut kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Ercan Turgut'un biyografisi

Şarkıcı Semiha Yankı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ercan Turgut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar da Ercan Turgut kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? sorularına yanıt arıyorlar. Ercan Turgut'un biyografisi haberimizde...

Ercan Turgut kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Ercan Turgut'un biyografisi

1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle adından söz ettiren usta müzisyen Ercan Turgut'tan acı haber geldi. Şarkıcı Semiha Yankı'nın sosyal medya hesabından yaptığı," Olmadı be Ercan...Çok erken çok... Ateş düştü içime.. Huzurla uyu yoldaşım...Ahhh ahhh" paylaşımıyla acı haberin öğrenilmesinin ardından internet arama motorlarında vatandaşlar Ercan Turgut kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? sorularına cevap aramaya başladılar. Detaylar ve  Ercan Turgut'un biyografisi haberimizde... 

Ercan Turgut kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Ercan Turgut'un biyografisi

ERCAN TURGUT KİMDİR? NERELİ? ERCAN TURGUT'UN BİYOGRAFİSİ

Usta sanatçı Ercan Turgut, 7 Ekim 1952 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan Ercan Turgut, 1974 senesinde “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturdu. 

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.

ERCAN TURGUT ALBÜMLERİ

2013 – Hatırladıkça
2007- Başımın Tatlı Belası
1986 – Tanrı Misafiri
1981 – Azap Çiçeği
1979 – Dönemezsin
1976 – Tövbe
1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna

Ercan Turgut kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Ercan Turgut'un biyografisi

ERCAN TURGUT ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? 

Usta şarkıcı Ercan Turgut,  23 Kasım 2021 Salı günü kanser nedeniyle hayatını hayattı. 69 yaşındaki sanatçının acı haberini  şarkıcı Semiha Yankı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ercan Turgut kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Ercan Turgut'un biyografisi

Tayfun Altuntaş
Editör
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