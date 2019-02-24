Erciş Belediye, grup şampiyonu oldu

2. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Van'ın Erciş Belediyesi Voleybol Takımı, lider Cizre Belediyesi Voleybol Takımını 3-1 yenerek grup şampiyonu oldu.

12 Dev Adam Spor Salonunda oynanan maçta rakibine üstünlük sağlayan Erciş Belediyesi Voleybol Takımı, rakibini 3-1 yenerek Play-off maçlarını oynamaya hak kazandı. Taraftarın büyük destek verdiği maç sonunda davul zurna eşliğinde halay çeken takım oyuncuları, şampiyonluğu kutladı.

Erciş Belediye Voleybol Takım Başkanı Levent Bayraktar, sezon başında taraftara şampiyonluk sözü verdiklerini, bugün bu sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Oyuncu ve taraftarlara teşekkürlerini ileten Bayraktar, "Bugün grubumuzda sezonun son maçını oynayarak grup şampiyonu olarak tamamladık. Ben bu anlamda Erciş halkına, iş adamlarımıza, kaymakamımıza, taraftarlarımıza bizleri hiçbir maçta yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi iletiyorum. Oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Evimizde oynadığımız tüm maçlarımız centilmenlik içerisinde geçmiştir. Bundan dolayı da çok mutluyuz. 1. Lige yükselmek için Play-off maçlarımızı Malatya'da oynayacağız. Bizler şampiyon olarak sözümüzü tuttuk. Erciş halkından, yetkililerden de sözlerini tutmalarını istiyoruz. Çünkü Erciş 1. Lig'i hak ediyor" dedi.

Erciş Belediye Voleybol Takımı Kaptanı Vedat Bütün ise, "Sezon başında maçlarımıza başlarken parolamız şampiyonluktu. Sağ olsun başkanımız hiçbir maçımızda bizleri yalnız bırakmadı. Genel olarak maddi ve manevi desteğiyle bize katkıda bulundu. Haftaya Malatya'da oynayacağımız Play-off maçlarını kazanarak 1.lig yolunu Erciş'e, taraftarlarımıza açacağız" şeklinde konuştu.

Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar da yaptığı açıklamada, alınan şampiyonluğun ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, "Gerçekten Erciş'in bu şampiyonluğa fazlasıyla ihtiyacı vardı. Bizim gençlerimizi kazanabilmemiz için sporun her branşında, her alanında başarılar yakalamamız lazım. Biz de bu yürek, bu cesaret, bu azim varken inşallah 1. Lig'e çıkmayı da hep birlikte başaracağız. İlçeye şampiyonluğu kazandırmada emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA