Erciş Belediyesinde ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ imzalandı

Van'ın Erciş Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Marufoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen ile 2019-2020 yıllarını kapsayacak şekilde bir sosyal denge sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, "Hem sendikanın fedakarlığı, hem de belediyemizin imkanları dahilinde bir sonuç ortaya çıktı. Hem sendikamız memnun oldu, hem de personelimiz bu konudaki memnuniyetini dile getirdi. 76 kadrolu, 21 de sözleşmeli olmak üzere toplamda 97 personelimiz bu anlaşmaya dahil edildi. Ayrıca, sosyal denge haricinde personelimizin bir yıllık yemek bedellerinin karşılanmasının sözleşmesini de imzalamış olduk. Bütün personelimize hayırlı olsun" dedi.

Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen Van Şubesi Başkanı Harun Altın ise, Erciş Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında yapılmış olan sözleşmenin hayırlı olmasını dileklerini ileterek, "Sağ olsun kaymakamımız bizleri kırmadı. Bir zorluk çıkartmadan en uygun şekilde olması gerektiği şekilde meblağı kabul ettiler. Biz de, 2 yıllık olan bu sözleşmeyi imzaladık. Aynı zamanda şunu arz etmek istiyorum. Özelde bölgemiz, genelde ülkemiz için 31 Mart tarihlerinde yapılacak olan bir yerel yönetimler seçimi var. Bu seçimlerin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından her iki yetkili arasında imzalar atılarak sosyal denge sözleşmesi yürürlüğü girdi.

Kaynak: İHA