Erciş Belediyesi’nden parke taşı çalışması

Van'ın Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkezi mahallelerde parke döşeme ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Kıt imkanlara rağmen vatandaşların yaşam alanlarıyla ilgili her türlü talebini karşılamaya çalışan Erciş Belediyesi, ilçe merkezinde olduğu gibi merkeze uzak olan mahallelerde de çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında Yeşilova Mahallesinde bozuk olan ara sokakları kilitli parke taşı ile kaplama çalışmaları başladı.

'İlçenin bir çok yerinde çalışmalarımız devam ediyor"

Devam eden çalışmalar hakkında konuşan belediye başkanı Yıldız Çetin, halkla beraber hizmet ürettiklerini ifade ederek, hizmet sezonu ile beraber yoğunlaştırdıkları çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Hedeflerinin merkez veya kırsal ayırt etmeden ilçenin her köşesinde hizmet üretmek olduğunu aktaran Başkan Çetin, "Yeşilova Mahallesinde yaklaşık 10 bin metre kare kilitli parke taşı ve bordür çalışması yapacağız buradaki çalışmalarımız bittikten sonra Çelebibağı ve diğer mahallelerimizde kış ayları gelmeden yolu bozuk olan tüm mahalle yollarımızın onarımını yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA