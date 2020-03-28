Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu öğrencilerin televizyon talebini yerine getirdi

Van'ın Erciş ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için çocuklarının uzaktan eğitim sisteminden faydalanamadığını öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla öğrenciler televizyona kavuştu.

Erciş ilçesine bağlı Alkanat Mahallesinde ikamet eden 6 nüfuslu Aksak ailesinin televizyon isteğini Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu yerine getirdi. 44 yaşındaki baba Muhsin Aksak inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirdiğini ancak evinde televizyon olmadığı için de çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirterek, kaymakamdan çocukları için televizyon talep etti. Bu isteği yerinde bulan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Nuri Mehmetbeyoğlu ise talimat vererek Aksak ailesine bir adet televizyon hediye etti. Evlerine televizyon kurulduğunu gören çocuklar da derslerini bundan böyle televizyon aracılığıyla izleyerek eğitimden geri kalmayacaklarını ifade ederek Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İHA