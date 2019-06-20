Erciş okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Van'ın Erciş Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen "Erciş Okuyor, Öğretmenim Okuyor" ve "Çevre Dostu Okul Yarışmaları" ile Kızılay'ın kuruluşunun 151. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resim ve şiir yarışmasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 21 bin öğrencinin "Erciş Okuyor, Öğretmenim Okuyor" kitap okuma kampanyasına katıldığını belirtti. Kitap ve eğitimin önemine de vurgu yapan Mehmetbeyoğlu, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılında daha çok çalışmamız lazım. Öğretmenlerimiz öğrencilerle uyumlu, bir arada çalışıyor. Bütün öğretmen ve öğrenci arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ise konuşmasında, bu yıl kitap okuma yarışmasına katılımın fazla olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimizi de bu işin içine kattık ve başarılı da olduk. Bu yıl Erciş genelinde yapılan yarışmamıza ilk okullardan 6 bin 305, orta okullardan 8 bin 762, liselerden 6 bin 153 öğrenci ve 206 öğretmenimiz katıldı. Okullar arası çevre bilincinin aşılanması amacıyla çevre dostu okul yarışması yaptık. 35 okul yarıştı ve öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz de çok güzel bir ekip çalışması oluşturdu" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, ilçe genelinde 212 okuldan katılımcının olduğu okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Cumhuriyet altını ve başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Çevre Dostu Okul Yarışmasında ise Erciş Hasan Abdal İlkokulu birincilik ödülünün aldı.

Okuma yarışması ödül törenine Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, kurum amirleri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA