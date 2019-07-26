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  3. Erciş’te 108 kök Hint keneviri ele geçirildi

Erciş’te 108 kök Hint keneviri ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 108 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Erciş’te 108 kök Hint keneviri ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 108 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Erciş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Beyazıt Mahallesi Büyükkanal Boyu Caddesi üzerindeki bir ikamete ait kapalı bahçede arama yapıldı. Aramada, 108 kök Hint keneviri ele geçirildi. İkamet sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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