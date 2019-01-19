Erciş'te haklarında hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

VAN'ın Erciş ilçesinde haklarında kesinleşmiş toplam 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aranan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.Ç ile "yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Ş.Ç. ve Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

DHA