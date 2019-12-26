Erciş’te ’Ülkem ve Hayallerim’ projesi

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen "Ülkem ve Hayallerim" projesi kapsamında başlatılan sinema günleri tüm hızıyla devam ediyor.

Erciş Belediye Başkanlığı tarafından belediye konferans salonunda düzenlenen sinema etkinliğinde, hayatlarında hiç sinemaya gitmeyen çocuklar ağırlanıyor. Tekler Üzümlü Ortaokulunun 120 öğrencisini ağırlayan Erciş Belediye Başkanlığı, bu heyecanı çocuklarla paylaşmaya devam ederken, her çocuğun kendisini özel hissetmesi adına sosyal etkinliklerine devam edeceği belirtildi.

Yapılan etkinliğe Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Mehmetbeyoğlu, çocukların aydınlık yarınların güvencesi olduğunu, bu nedenle onlara değer verdiklerini ve kendileri için çok değerli olduklarını söyledi. Mehmetbeyoğlu, çocuklarla birlikte sinema filmi izleyerek, mutluluklarını paylaştı.

Etkinliğin ardından öğrenciler ilk kez sinemaya geldiklerini belirterek, bu imkanı kendilerine sağlayan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na teşekkür ettiler.

Oldukça keyifli anlar yaşayan çocuklara patlamış mısır ve meyve suları ikram edildi. Etkinlik sonrası öğrenciler, belediyeye ait araçla okullarına bırakıldı.

Kaynak: İHA