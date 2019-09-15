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Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na kar yağdı. Erciyes'in zirvesi olan 3 bin 917 metreye geceden itibaren yağan kar, zirveyi beyaza bürüdü.

Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na kar yağdı. Erciyes'in zirvesi olan 3 bin 917 metreye geceden itibaren yağan kar, zirveyi beyaza bürüdü.

Bu arada, Kayseri kent merkezinde hava sıcaklığı 16, Erciyes'in zirvesinde ise sıfırın altında 1 derece oldu.

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DHA

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