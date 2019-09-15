Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na kar yağdı. Erciyes'in zirvesi olan 3 bin 917 metreye geceden itibaren yağan kar, zirveyi beyaza bürüdü.
KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na kar yağdı. Erciyes'in zirvesi olan 3 bin 917 metreye geceden itibaren yağan kar, zirveyi beyaza bürüdü.
Bu arada, Kayseri kent merkezinde hava sıcaklığı 16, Erciyes'in zirvesinde ise sıfırın altında 1 derece oldu.
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DHA
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