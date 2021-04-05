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Erciyes'e bahar gelmedi: Kar keyfi devam ediyor!

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, nisan ayında da karın keyfini çıkarıyor.

Erciyes'e bahar gelmedi: Kar keyfi devam ediyor!

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, nisan ayında da karın keyfini çıkarıyor.

Charter seferlerle Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, nisan ayında da kayak yapmaya devam ediyor.

Mersin'den gelen Hakan Ertaş, AA muhabirine, Erciyes'e sık sık geldiklerini ve tesisleri çok beğendiklerini söyledi.

Erciyes'in muhteşem bir doğası olduğunu belirten Ertaş, "Nisan ayında kayak yapmak gerçekten çok güzel ve keyifli. Mersin'de denize girerken burada da kayak yapabiliyoruz. Tesisler gerçekten çok güzel. Kısıtlamadan dolayı buradaki otellerde kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sami Bahadır da nisan ayında kayak yapmanın keyifli olduğunu anlatarak, sezonun uzun geçmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

 

 

 

 

Erciyes'e bahar gelmedi: Kar keyfi devam ediyor!

Erciyes'e bahar gelmedi: Kar keyfi devam ediyor!

Erciyes'e bahar gelmedi: Kar keyfi devam ediyor!

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