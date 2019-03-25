Erciyes'te çiftler 'Artık Çekilmez Oldun' yarışmasının finalinde mücadele etti

ERCİYES'te geleneksel hale gelen "Artık Çekilmez Oldun" kızak yarışmasının final etabı çiftlerin kıyasıya mücadelesiyle tamamlandı.

Erciyes Kayak Merkezi tarafından ilk kez geçen yıl düzenlenen "Artık Çekilmez Oldun" kızak yarışması, 2018- 2019 kayak sezonuna yayılarak 4 etap şeklinde yapıldı. 30 Aralık, 27 Ocak ve 24 Şubat 2019 tarihlerinde üç eleme usulü ile düzenlenen kızak yarışlarının her birinde dereceye giren ilk üç çift finalde yarıştı. Erkekler, eşini kızakla yokuştan çektikten sonra hiç ara vermeden, bu kez yukarıdan aşağı doğru kızakla kayarak bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti. En iyi çiftlerin mücadele ettiği yarışma sonucunda, Mustafa-Kübra Özbek çifti birinci, Mustafa-Emel Deniz çifti ikinci, Hasan-Şerife Yılmaz çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı verdi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Cıngı, "Mart ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen kayak sezonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere Erciyes'te sezon boyunca sosyal ve sportif faaliyetler düzenleyerek dağımıza gelen misafirlerimize keyifli ve eğlenceli zaman geçirebilmeleri için gayret ediyoruz. Bu nedenle kayak yapmayan vatandaşlarımızın katılabilecekleri küçük, sempatik aktiviteler de yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve geleneksel hale getirmiş olduğumuz "Artık Çekilmez Oldun" yarışması da bunlardan bir tanesi. Bu organizasyonumuz ile Erciyes'te eğlenceyi yarışmaya dönüştürmüş olduk. Çiftler arasında rakebetin öne çıktığı bu yarışmalarımız vatandaşlarımız arasında çok yoğun ilgi ve alaka gördü. Dikkat çeken güzel bir faaliyeti tamamlamış olduk. Önümüzdeki günlerde dağımızda farklı aktiviteler düzenlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

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DHA