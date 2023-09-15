Erciyes’te sıcak su sondaj çalışması devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda yürütülen "Kayseri Erciyes Jeotermal Kuyusu Açılması" çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, "Test çalışmaları devam ediyor. 35 derecenin üzerinde, 36 dereceye yakın ısı, saniyede 5 litre su bizi tatmin eder diye umuyor ve inanıyoruz" dedi.

Büyükşehir belediyesi tarafından, Erciyes'in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için başlatılan sıcak su sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. 385 metre derinlikte 35,9 derece sıcak su bulunan Erciyes'te, 420 metreye kadar inilip, 50 derecenin üzerinde sıcak su bulunması hedefleniyor. Çalışmalar çerçevesinde laboratuvara gönderilen su ile ilgili test işlemleri de devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede sondaj alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile daire başkanları da eşlik etti. Vanadan açılan sıcak termal suyu kontrol eden Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; "Erciyes dağımızdayız, sıcak su ile ilgili, termal su ile ilgili çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, 36 dereceye yakın sıcak suya ulaşıldığını vurgulayarak; "Test çalışmaları devam ediyor. 35 derecenin üzerinde, 36 dereceye yakın ısı, saniyede 5 litre su bizi tatmin eder diye umuyor ve inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Çalışmalar ve incelemeler devam ediyor, her şeyden önce Kayseri'mizin gururu Korusu firmamıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)