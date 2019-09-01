Ercüment Şahin Çevratoğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Ercüment Şahin Çevratoğlu, Rize Fındıklı'nın CHP'li belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Ercüment Şahin Çevratoğlu, başkanlık koltuğunu vekaleten AK Partili bir isme bıraktığını açıkladı. Bu Çevratoğlu hakkında internet üzerinde araştırma yapılmasına yol açtı. Peki Ercüment Şahin Çevratoğlu. Ayrıntılar haberimizde.

ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ercüment Şahin Çervatoğlu, 1968 yılında doğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Çervatoğlu, liseye kadar eğitimini Fındıklı'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümünü kazanarak üniversite hayatına başlayan Çervatoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne geçerek 1992 yılında mezun oldu. Basın-yayın sektöründe de çalışan Çervatoğlu, 2015 yılından itibaren ticaretle uğraşmaktadır.