Erdal Hoş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erdal Hoş'un biyografisi
Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Erdal Hoş'un kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda, Erdal Hoş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Erdal Hoş'un biyografisi
Spor yorumcusu Erdal Hoş'un biyografisi araştırılıyor. Bu amaçla 'Erdal Hoş kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıkları internette aratılıyor. Peki, Erdal Hoş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Erdal Hoş'un biyografisi
ERDAL HOŞ KİMDİR?
1973 yılında Trabzon’da doğmuştur. İlk ve Orta öğrenimimi Sakarya'da tamamladı.
1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar özel sektörde çalıştı.
Halen Sakarya Üniversitesi'nde Uzman Öğretim Elemanı olarak görev alan Hoş, 2012 yılından bu yana TVNET’te futbol yorumculuğu, 2013 yılından bu yana Yeni Şafak Gazetesi’nde spor yazarlığı yapıyor.