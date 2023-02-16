Erdal Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdal Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdal Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdal Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdal Kaya 5 Ağu 2001 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdal Kaya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ÖRNEK MENAJERLİK VE DANIŞMANLIK yapmaktadır. Erdal Kaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erdal Kaya'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Erdal Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdal Kaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erdal Kaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdal Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında İnegölspor

1 Şubat 2021 yılında Kozan Spor FK

1 Temmuz 2022 yılında Bursa Yıldırım

Erdal Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdal Kaya şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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