Reyting rekorları kıran Yasak Elma Dizisinden Erdal Özyağcıların ayrılacağı haberi gündem oldu. Usta oyuncu diziden ayrılacak mı, sebebi ne gibi sorular vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Soruların yanıtları araştırılmaya başlanmışken detayları sizler için haberimizde derledik. Peki Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan neden ayrıldı, ayrılıyor mu? İşte merak edilen detaylar...

ERDAL ÖZYAĞCILAR YASAK ELMADAN NEDEN AYRILDI, AYRILIYOR MU?

Yasak Elma dün akşam yayınlanan bölümünün ardından duayen oyuncu Erdal Özyağcıların dizinin kadrosundan ayrıldığı yönünde sosyal medyada dedikodular dolaşmaya başladı. Henüz oyuncunun kendisinden diziden ayrılma kararı ve nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadığı gibi, dizinin yapımcısından da net bir açıklama gelmedi.