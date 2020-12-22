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Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan neden ayrıldı, ayrılıyor mu?

Fox TV ekranlarında her pazartesi yayınlanan fenomen dizisi Yasak Elma'nın kadrosundan ayrılan oyuncu ile gündem oldu. Dizinin renkli karakterine hayat veren usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın diziden mi ayrılıyor sorusu araştırılmaya başlandı. Peki Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan neden ayrıldı, ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan neden ayrıldı, ayrılıyor mu?

Reyting rekorları kıran Yasak Elma Dizisinden Erdal Özyağcıların ayrılacağı haberi gündem oldu. Usta oyuncu diziden ayrılacak mı, sebebi ne gibi sorular vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Soruların yanıtları araştırılmaya başlanmışken detayları sizler için haberimizde derledik. Peki Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan neden ayrıldı, ayrılıyor mu? İşte merak edilen detaylar...

ERDAL ÖZYAĞCILAR YASAK ELMADAN NEDEN AYRILDI, AYRILIYOR MU?

Yasak Elma dün akşam yayınlanan bölümünün ardından duayen oyuncu Erdal Özyağcıların dizinin kadrosundan ayrıldığı yönünde sosyal medyada dedikodular dolaşmaya başladı. Henüz oyuncunun kendisinden diziden ayrılma kararı ve nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadığı gibi, dizinin yapımcısından da net bir açıklama gelmedi.

Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan neden ayrıldı, ayrılıyor mu?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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