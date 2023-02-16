Erdal Rakip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdal Rakip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdal Rakip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdal Rakip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdal Rakip 13 Şubat 1996 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kuzey Makedonya,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Ердал Ракип şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdal Rakip Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Erdal Rakip, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Antalyaspor futbol takımında oynamaktadır. Antalyaspor takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erdal Rakip'nin Antalyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Erdal Rakip Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erdalrakip/

Erdal Rakip Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdal Rakip isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erdal Rakip Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdal Rakip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Malmö FF

21 Ocak 2018 yılında Benfica

22 Ocak 2018 yılında Crystal Palace

30 Haziran 2018 yılında Benfica

1 Temmuz 2018 yılında Benfica B

11 Şubat 2019 yılında Malmö FF

20 Ocak 2023 yılında Antalyaspor

Erdal Rakip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdal Rakip şuan Antalyaspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erdal Rakip Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malmö FF (2001-2013)

İsveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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