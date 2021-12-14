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  3. Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Erdal Şeyda Lafçı'nın biyografisi...

Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Erdal Şeyda Lafçı'nın biyografisi...

Grup Hepsi eski üyesi Gülçin Ergül'ün hayat arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı'nın hayatını kaybetmesi sonrası Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte Erdal Şeyda Lafçı'nın biyografisi...

Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Erdal Şeyda Lafçı'nın biyografisi...

Grup Hepsi'nin eski üyelerinden Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirdi. Ergül ağır yaralanırken, Lafçı hayatını kaybetti. Bunun hemen ardından Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları gündem oldu. Vatandaşlar, Erdal Şeyda Lafçı'ya dair bilgilere ulaşmak istiyor.  İşte Erdal Şeyda Lafçı'nın biyografisi...

Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Erdal Şeyda Lafçı'nın biyografisi...

ERDAL ŞEYDA LAFÇI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE ERDAL ŞEYDA LAFÇI'NIN BİYOGRAFİSİ...

Erdal Şeyda Lafçı, İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yunanistan'da bulunan Agean Üniversitesi'nde, beslenme ve gıda mühendisliği bölümünde tamamladı. 

2014 yılından itibaren roka textile'de çalışmaktadır.

Yelkencilik ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgili olan Lafçı'nın, gezi aşkı ise paylaştığı fotoğraflardan anlaşılabiliyor.

4 Temmuz 2015 tarihinde Gülçin Ergül ile tanışmış, 6 yıllık birliktelikleri olmuştur.

13 Aralık 2021'de, sevgilisi Gülçin Ergül ile İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde araçları ile seyir ederken, yine aynı yöne gitmekte olan TIR ile çarpıştı. Korkunç kazada sevgilisi Ergül ağır yaralanırken, Lafçı hayatını kaybetti.

Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Erdal Şeyda Lafçı'nın biyografisi...

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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