Erdek Devlet Hastanesinde 127 bin kişiye poliklinik hizmeti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde 2019 yılında 127 bin 230 hastaya poliklinik muayenesi hizmeti verildi.

Erdek Devlet Hastanesi'nde 127 bin 230 hastaya poliklinik muayenesi yapıldı. Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde, 2019 yılında, 8 branşda toplam 127 bin 230 poliklinik muayenesi yapıldı. Başhekim Op. Dr. Yalçın Düker'in yaptığı açıklamada hastanede 721 kişi yatarak tedavi gördü. Hastanede 582 hastaya cerrahi müdahale yapılırken, acil servise ise bin 99 hastaya tedavi hizmeti verildi. Erdek Devlet Hastanesi, adalar dahil olmak üzere ilçede turizmin yoğun olduğu yaz döneminde, kış aylarına nazaran çok daha yoğun günler yaşıyor.

Kaynak: İHA