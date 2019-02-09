Erdek Devlet Hastanesi’ne 3 diş hekimi tayin edildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne tayin olan üç yeni diş hekimi önümüzdeki günlerde göreve başlayacak.

Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne atanan üç yeni hekim ile birlikte diş hekimi sayısı dörde yükseldi. Üç yeni diş hekiminin henüz görevlerine başlamamaları ve diğer diş hekiminin de doğum izninde olması sebebiyle hastanede halen diş hekimi bulunmuyor. Hastane Başhekimi Op. Dr. Yalçın Düker, hastanede halen genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Umut Ercan'ın yanı sıra çocuk, kadın doğum, aile hekimi ve anestezi uzmanlarının bulunduğunu, ayrıca acil serviste ise 5 pratisyen hekimin hizmet verdiğini açıkladı.

Yaz döneminde bin saat diyaliz yapıldı

Şu anda hastanede 5+1 hemodiyaliz cihazının 18 böbrek hastasına iki seans hizmet verdiğini belirten başhekim Yalçın Düker, "Yaz aylarında hastanemize ayrıca 5 hemodiyaliz cihazı daha geliyor. Yazın her gün 4 saat olmak üzere 3 saat hemodiyaliz yapıyoruz. Geçtiğimiz yaz aylarında 50 hastaya bin saat diyaliz yaptık. Bu çok önemli bir hizmettir" dedi.

Kaynak: İHA