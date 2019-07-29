Erdek sahilinde çöp toplama etkinliği

BALIKESİR (AA) - Erdek ilçesinde, "Kumsalına Sahip Çık" sloganı ve yüzlerce kişinin katılımıyla sahilde çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Bandırma Özel Royal Hastanesinin organizasyonu ve Erdek Belediyesi ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen etkinlik Erdek Öğretmenevi'nin önünden başladı.

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin bir kurumun değil herkesin işi olduğunu söyledi.

Herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini ifade eden Yapakçı, "Çevre temiz olmazsa yaşamla ilgili olumsuzluklar yaşanır. Bu yaptığımız etkinlik umuyorum önemli bir mesaj olur. Herkes çevreye daha duyarlı olur. Şimdi iş zamanı." dedi.

Bandırma Özel Royal Hastanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Dilek Alsal da Erdek'in Türkiye'nin cennet bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu cennet kentin kıymetini mutlaka bilmek zorundayız. Her bir birey olarak çevre temizliğine dikkat ederek Erdek'in bu güzel kumsallarını temiz tutmalıyız. Bu noktadan yola çıkarak gönüllerle beraber kumsalı da temizleyeceğiz." diye konuştu.

Açıklamaların ardından etkinliğe katılan gönüllüler, ellerindeki çöp torbalarıyla Çura mevkisinden temizliğe başladı.

Çok sayıda çocuğun katıldığı ve Kurbalıdere mevkisinde sona eren temizlikte yüzlerce torba çöp toplandı.









Kaynak: AA