Erdek ‘te “Şiir Dinletisi”

Erdek ilçesinde 18 Eylül Ortaokul Müdürlüğü öğretmen ve öğrencileri tarafından "Şiir Dinletisi" etkinliği düzenlendi.

Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şiir Dinletisi" programında öğretmen, veli ve öğrenciler tarafından 9 şiir seslendirildi. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan, Erdek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, veliler ve öğrencilerin yer aldığı programa yoğun ilgi vardı.

Kenan Varol yan flüt, Polat Demirci keman, Karşıyaka İlkokulu Müdürü Sertaç Yılmaz'ın gitar ile eşlik ettiği "Şiir Dinletisi" programında, Cumhur Duru, Ceylan Akkaya, Sertaç Yılmaz, Polat Demirci şiir aralarında şiirlere uygun şarkılar söyledi. Etkinlik sonunda, öğretmen ve velilere günün anısına Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA