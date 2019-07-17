Erdek’te hırsızlık olayına karışan 3 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evde gerçekleştirilen hırsızlık olayında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdek Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, mala karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir apartmanda meydana gelen ikametten hırsızlıkla alakalı şüpheli 5 şahıs yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin geçici olarak kullandıkları evde yapılan aramalarda çok sayıda parçalanmış cep telefonu, kol saatleri, sustalı çakı, bıçak, bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan sorgulamada gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan Y. Y. adlı şahıs tutuklandı. M. Ş. adlî kontrol şartı ile serbest bırakılırken, K. Y., Y. Y. ve T. Y. adlı şahıslar için savcılıkça ek gözaltı verildi. Bir gün sonra adlî mercilere sevk edilen 3 şüpheliden Y. Y. ve K. Y. tutuklanırken, T. Y. adlı şahıs ise adlî kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA