Erdek’te ‘Kodlama Haftası’ etkinlikleri düzenlendi

Avrupa Kodlama Haftası kapsamında Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Erdek'te de kodlama etkinlikleri düzenlendi.

Kodlama haftasında çocuklara kodlamayı öğretmek ve sevdirmek adına kodlama etkinliklerinin düzenlendiğini belirten Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, öğrencilerle birlikte sınıflarda eğlenceli kodlama çalışmaları yapıldığını, öğrencilerin programlama yeteneklerini geliştirecek etkinliklerin düzenlendiğini açıkladı.

Her kademedeki okullarda öğrencilerin öğretmenler gözetiminde yönlendirilen siteler üzerinde kodlama etkinliklerini başarıyla gerçekleştirdiler.

Kaynak: İHA