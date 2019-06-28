Erdek’te vatandaş sineklerden şikayetçi

Erdek'te havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kara sinek başta olmak üzere haşere artışı vatandaşı canından bezdirdi.

Erdek'te son günlerde gözle görülür bir şekilde artan çoğunlukla karasinek olmak üzere haşere yüzünden cam ve kapılarını açamayan vatandaşlar, ilaçlama yapılmadığını belirterek, hava sıcaklıklarının daha da yükselmesine bağlı olarak haşere artışından endişeli. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları yetersiz ilaçlama ile birleşince ve kış aylarından başlamak üzere kentin tamamında larva ile gerekli mücadele olmaması yüzünden ilçeyi sinek bastı. Erdek'te yaşayan vatandaşlar bu durumdan rahatsız olduklarını ve ilaçlamanın bir an önce başlanması gerektiğini söylediler.

Kaynak: İHA