Erdek’te zeytin alımları başlıyor

Erdek'te Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 25 Ekim tarihinde zeytin alımlarına başlıyor.

Marmarabirlik 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren kooperatif merkezinde alımların başlatılması yönünde kararını kooperatife bildirdikten sonra, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu belirlenen tarihte Erdek Gedeve Bölgesi'nde lisanslı depolarda merkez alımı ile kampanyanın açılmasına karar verdi.

Erdek-Gedeve Bölgesi'nde yer alan Marmarabirlik lisanslı depoların bulunduğu merkezden zeytin alımlarının 25 Ekim Cuma gününden itibaren başlayacağını söyleyen Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol şöyle konuştu: "Üreticilerimizin emeklerinin, bereketli bir hasat dönemiyle taçlanmasını temenni ediyoruz. Bölgemizde alım kampanyası 25 Ekim 2019 Cuma günü başlıyor. Zeytin alımı için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Üreticilerimizden aldığımız beyanlara göre 11 bin 200 ton rekolteye ulaşmış durumdayız"

Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle zeytinlerin sıkılmış olduğu bilgisi veren Şenol, üreticilerin ürünlerini yağmur yağana kadar bekletebileceğini aktardı. Bu sene yaşanan kuraklığın 2016 senesinde de yaşandığını hatırlatan Şenol, "O yıl üreticilerimiz 11 milyon kilo rekolte beyanı vermiş ancak kooperatifimiz 5 milyon kilo zeytin almış, 6 milyon kilo zeytin yağhanelere yağlık sıkılmak üzere verilmişti. Bizim bölgemizde zeytin ağaçlarımız için en önemli ihtiyaç su. Bu yıl yağışların olmaması, bölgemizi kuraklıkla karşı karşıya getirdi. Oysa göletler tam anlamıyla faaliyete geçse, çiftçilerimiz bahçelerini rahat bir şekilde sulama imkanı bulacak, bahçelerimiz sulanınca ağaçlarda verim artacak, zeytin ürünü de kaliteli olacak. Zeytin ürünü dışında çiftçilerimiz ikinci ve üçüncü ürün ekme imkanı bulacak ekonomiye değer katacaktır. Kapıdağ'da bulunan göletlerin tarımsal alanda kullanılabilmesi olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA