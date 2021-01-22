Erdem Arıoğlu'nun eşi Petek Arıoğlu kimdir? Erdem Arıoğlu Petek Arıoğlu olayı nedir?

Ünlü iş insanı Erdem Arıoğlu'na 3 çocuğunun annesinden 15 milyonluk şantaj iddiası gündeme bomba gibi düştü.

PETEK FERİHA UZUNER (ARIOĞLU) KİMDİR?

1993 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu bir hekim, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihtisaslı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve ülkemizde yan dal uzmanlığını ilk alan Perinatoloji uzmanlarından Petek Arıoğlu 1970 doğumlu ve üç çocuk annesidir.

ERDEM ARIOĞLU, PETEK ARIOĞLU OLAYI

Yüksek inşaat mühendisi Yapı Merkezi Gayrimenkul Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun oğlu Erdem Arıoğlu ile eşi Petek Arıoğlu geçtiğimi şiddetli geçimsizlik nedeniyle yıl boşanma kararı aldı.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde boşanma davası bulunan İnşaat yüksek mühendisi Erdem Arıoğlu ve Petek Arıoğlu geçtiğimiz aylarda anlaşma protokolü imzalamaya karar verdi.

İddiaya göre Petek Arıoğlu'nun avukatları, Erdem Arıoğlu'nun avukatından boşanma karşılığında 15 milyon dolar istedi. Erdem Arıoğlu ise boşanmak üzere olduğu eşinin teklifini reddetti.

''EĞER PARAYI VERMEZSEN...''

Sabah'ın haberine göre Petek Arıoğlu'nun avukatları Pınar ve Gökhan G. çifti, yazılı ve görsel basın ile internet ortamında yayınlayarak rezil edeceklerini, babasının ve diğer aile üyelerinin tüm bunları gazetelerden okuyacaklarını söyleyerek baskı yapmaya çalıştı. Bahse konu paranın Erdem Arıoğlu'nun babası Ersin Arıoğlu tarafından ödenmesini, onun için bu tutarın küçük bir miktar olduğuna dair sözler sarf edip yine iddiaya göre, "Para ödenmediği takdirde madde kullanan, farklı cinsel eğilimleri olan, sapkın, şiddet uygulayan, ahlaksız hayat yaşayan biri olduğuna dair açıklamalarda bulunacağız" diyerek tehditler savurdu.

ŞANTAJA BOYUN EĞMEDİ

Erdem Arıoğlu'nun avukatı, söz konusu paranın ödenmesini sağlamak ve sulh olmak için zorlandıklarını ileri sürerek savcılığa başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayet dilekçesinde, Erdem Arıoğlu'nun boşanmak üzere olduğu eşi Petek Arıoğlu'nun avukatları tarafından maddi ve manevi anlamda mobbinge uğradığı ve şantaja maruz kaldıkları anlatıldı.

Savcılık tarafından, iki avukat hakkında soruşturma başlatıldı.