Erdem Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdem Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdem Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdem Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdem Aydin 7 Aralık 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Erdem Aydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdem Aydin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Moon Star Sports Agency yapmaktadır. Erdem Aydin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Erdem Aydin'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erdem Aydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erdemaydiin/

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Erdem Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdem Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Erdem Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdem Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2014 yılında Fenerbahçe U17

24 Kasım 2014 yılında Fenerbahçe U19

1 Temmuz 2016 yılında Fenerbahçe U21

31 Ağu 2018 yılında HEASK

1 Eylül 2021 yılında Siirt İÖİ

Erdem Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdem Aydin şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erdem Aydin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fenerbahce SK (2010-2016)

Türkiye U17 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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