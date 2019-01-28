Erdem: "Çiftçi ve sanayici aynı masada oturmalı "

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, salçalık domateste fabrikalar ile çiftçilerin karşılıklı taahhüt imzalaması gerektiğini vurguladı.

Çiftçiler ve fabrikacıların aynı masada oturması gerektiğine dikkat çeken Başkan Erdem, "Çiftçilerim paralarını hangi tarihlerde alacağını bilmek istiyorlar. Aslında baktığımız zaman fabrikacılarımız açısından da karşılıklı taahhüt olayı çok daha iyi olacaktır. Fabrikalar taahhüt alırken kendini garanti altına almak istiyor, ama çiftçilerimin hiçbir garantisi olmuyor. Fabrikalar ve çiftçiler aynı masada buluşup, hukukçular eliyle karşılıklı olarak sözleşme yapabilir. Bir Ziraat Odası Başkanı olarak çiftçilerimin boş senetlere imza atmalarını istemiyorum. Ne çiftçiler ne de fabrikalarımız yani iki tarafta mağdur olmamalıdır. Çiftçilerin girdi maliyetleri nerdeyse yüzde 80 yükseldi. Geçen yıl dekara 2.500 TL maliyetimiz var iken, bu yıl 4.300 TL'leri buluyor. Bizdeki maliyetler nerdeyse yüzde yüze yaklaşırken domates fiyatlarının yükselişi çok altta kalıyor. Bu da bizim direncimizi düşürüyor. Çiftçiyi ekimden soğuyor. Az ekildiğinde de fabrikalar yüksek fiyata almak zorunda kalıyor. Bu seferde fiyatlar salçaya yansıyor. Bu işte doğrunun bulunması, çiftçiye verilecek olan fiyatın çiftçiyi kurtarması ve fabrikayı da tatmin etmesi gerekiyor. Bu yüzden aynı masada oturulması gereklidir. Biz Ziraat Odası olarak masada oturmaya hazırız. Tarım ürünlerinden fiyat artışlarına dikkat edenler, ithal gübreye, ithal ilaca ve ithal tohuma da dikkat etmelidirler" dedi.

İthal salça konusuna da işaret eden Erdem, "Türkiye'de fabrikalarımızda yeterli salça var. Sadece birkaç firma elinde salça olmadığı için ithal etmek için yaygara koparıyor. 149 bin ton salça ihraç eden ülke olarak "Salça ithal edeceğiz" cümlesi bizi rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA