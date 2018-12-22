Erdem Gül CHP Adalar Belediyesi'nden aday oluyor| Erdem Gül kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcıları Faik Öztrak, Tuncay Özkan, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetelerin Ankara Temsilcileri ve bazı yazarlarıyla dün kahvaltıda buluştu. Kılıçdaroğlu toplantıda 2019 yerel seçimleri için Adalar Belediyesi için düşünülen adayı da açıkladı.

ADALAR’DAN ERDEM GÜL ADAY GÖSTERİLECEK

CHP Lideri, 2019 Yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara Genel Yayın Yönetmeni Erdem Gül’ün aday gösterileceğini açıkladı.

ERDEM GÜL KİMDİR?

Erdem Gül 1967 senesinde Giresun'da dünyaya geldi. Gazetecilik kariyeri boyunca uzun süre parlamento muhabirliği yaptı.

2010 senesinde Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilciliğine getirildi.

MİT TIRLARI haberi nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı. 92 gün sonra serbest bırakıldı.

6 Mayıs günü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Can Dündar ve aynı gazete Ankara sorumlusu

Erdem Gül'ün yargılandığı davada mahkeme Can Dündar'a "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Erdem Gül de aynı suçtan suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15 Mayıs 2016 günü Can Dündar ile birlikte Atatürk Havalimanı'n da yurt dışına kaçtığı bildirildi.