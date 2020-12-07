Erdem Kınay'dan şaşırtan zurna videosu! Takipçileri şaşkınlıkla izledi
Aranjör Erdem Kınay, karantina sürecinde çekip IGTV üzerinden yeni yıl temasıyla yayınladığı videosu sosyal medya platformunda takipçilerini hayrete düşürdü. Kınay'ın yeni yıl için aldığı kutuları yere bırakmasından sonra ardıyla çaldığı zurna şovu ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar kameraya böyle kaydedildi.
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07 Aralık 2020 Pazartesi 09:44
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