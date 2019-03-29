Erdem, “Şahin seçimi kazanacaktır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, AK Parti Kdz.Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Adem Öztürk, Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölge Başkanı İrfan Erdem'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Erdem, AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin'in seçimi kazanacağına inandığını belirterek, "Şahin, liyakatli, dürüst ve çalışkan insandır. Ereğli'ye büyük katkıları olacağına inanıyorum. Japonya'da 60-70 yaşın üzerinde insanlar politikada olmazlar. İnşallah iyi olacak Ereğli'de Türkiye genelinde de iyi olacak. Saadet Oruç, Ereğli için büyük bir kazançtır. Kendisini kutluyorum. Ereğli çocuğu olarak kardeşimiz uzun yıllar sendikacılık yapan Yusuf Ziya Odabaş, Genel Başkan Yardımcısıdır. Bugüne kadar Ereğli'de sendikacılık yapıp bu mertebeye gelmiş kimse yoktur, kendisini kutluyorum. Türkiye'nin en büyük sendikanın genel başkan yardımcısıdır. Pevrul Başkan işçilerin haklarının korunmasında, sendikacılığın gelişmesinde önemli bir isimdir. Gelişmiş toplumlarda sendikacılık işverenin en büyük yardımcısı sendikadır. Bugün Avrupa'da hiç bir patron sendikası ile görüşmeden karar almaz. Artık dünya değişmiştir. Bugün Türkiye'de halen sendikalar kötü gözüküyor ama gerçekler öyle değildir. Şahin, liyakatli, dürüst, çalışkandır. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. İstikrar öyle kolay yakalanan bir şey değil. Seçim öncesi geldi fikrimi aldı. İstikrara ihtiyaç var. Hükumeti yanınıza almadan ilçeler, kasabalar ve beldeler büyüyemez. Onun için istikrar lazım. Ben Erol Şahin'e başarılar diliyorum. İnşallah seçimi kazanacaktır. Aynı sempati, güler yüzlülüğü seçimden sonra da göstereceğine inanıyorum. Şahin'in, seçimden sonra Ereğli'ye katkısı olacaktır" İrfan Erdem'e konuşmasından dolayı ve kendisine verdiği açık destekten dolayı teşekkür eden AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, seçimi kazanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına alnı ak, başı dik olarak çıkmak istediğini söyledi. Şahin konuşmasında "Bende bütün konuşmalarımda bunu belirtiyorum. Seçimleri kazanırsak herkesi kucaklamak istiyorum. İnsanlarımızın arasında ayrım yapmadan hizmetlerimizi sunacağız. İnşallah hesap veren bir belediye başkanı olacağım. Bunu içtenlikle söylüyorum. Beni tanıyanlar beni biliyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Geçen gün cami projesini açıkladık. Dün akşam da konser yaptık. Klasik bir belediye başkanı olmayacağım. Belediye başkanlığını yanından bir CEO gibi kentin ekonomisi nasıl kalkınır bununla ilgili çalışmalar yapacağım. Sizin de bilgi birikiminize ihtiyacımız olacak. Üniversitede öğrenci sayısının artması için, Batı Karadeniz Üniversitesinin kurulması amacıyla girişimlerimiz olacak. Kentin ekonomi ile ilgili sıkıntısı var. Sendikamız iyi bir sözleşme yaptı. Kente çok güzel bir katkısı olacak. Cumhurbaşkanımızın Ereğli mitinginde verdiği müjdeler bizleri mutlu etti. Kendisine arz ettiğimiz tüm konulara değindi. Kendisine ilettiğimiz sorunların çözümü için talimat verdi. Kara bulutları bir kenara iterek aydınlık günlere ulaşmamız gerekiyor. Heyecanlıyım. Hevesliyim: Cumhurbaşkanımızın desteği ile yapamayacağımız hiçbir hizmet yok. Dersime çalışıyorum. 1 Nisan sabahını özlem ile bekliyorum. Ereğli merkezi değil köyleri ile birlikte 170 bin insana hizmet etmek için geliyorum. İnşallah Allah bizleri mahcup etmez açık desteğiniz için teşekkür ediyorum " dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ise konuşmasında, seçim çalışmalarının güzel gittiğini ve seçimleri kazanacaklarını belirtti. Oruç konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız dün 58. Mitingini yapmış. Çok güzel bir seçim çalışması geçiyoruz. İnşallah Allah'ın izni ile kazanmış olacağız. Çabalarınız ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA