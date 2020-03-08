Erdem sosyal belediyecilikte Nilüfer örneğini anlattı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu yıl 18.si düzenlenen Bursa Kitap Fuarı'nda Nilüfer Belediyesi'nin açtığı stantta okurlarla bir araya geldi. Standları ve Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği sergileri gezen Başkan Turgay Erdem, "Sosyal Demokrat Belediyecilik ve Yerel Kalkınma Örnekleri" başlıklı panele de konuşmacı olarak katıldı.

Bursa 18. Kitap Fuarı kapılarını açtı. Açılışın ardından Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası, fuaye alanında konser verdi. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün açtığı standları ve düzenledikleri sergileri gezen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de okurlarla bir araya gelerek sohbet etme imkânı buldu. Erdem, Nezihe Meriç 2019 Yılı, Yılın Yazarı Kitap Kapağı Tasarım Yarışması'nda değerlendirilen eserlerden oluşan sergiyi ve ayrıca Nezihe Meriç Yılın Yazarı Karikatür Sergisi'ni de ziyaret etti.

Başkan Erdem daha sonra Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) düzenlediği "Sosyal Demokrat Belediyecilik ve Yerel Kalkınma Örnekleri" başlıklı panele Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Okan Tuncel ile birlikte konuşmacı olarak katıldı. Geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de izleyiciler arasında olduğu paneli Mustafa Şenyurt yönetti. Sosyal demokrat belediyecilikte Nilüfer örneğini anlatan Başkan Erdem, "Sosyal demokrat belediyecilik deyince biz katılımcılığın önünü açan, karar süreçlerinde toplumun değişik kesimlerine söz hakkı tanıyan, tepeden yönetim anlayışı yerine birlikte yönetim anlayışını benimseyen ve demokrasiyi yerelden güçlendiren bir belediyecilik anlayışını algılıyoruz" dedi.

Nilüfer'de yerel demokrasiyi güçlendirmek maksadıyla 2009 yılında kurulan mahalle komiteleri ile Türkiye'ye örnek bir modelin işlerlik kazandığı ifade eden Erdem, belediyenin stratejik planı hazırlanırken düzenlenen mahalle çalıştaylarında öncelikli hizmetlerin halkla beraber alındığını ifade etti. Sivil toplum örgütlenmesini geliştirmek adına iki tane dernekler yerleşkesinin hizmet verdiğini; çocuklar, gençler, yaşlılar, engelli grupları ve maddi desteğe ihtiyacı olanlar için ayrı ayrı birçok projenin hayata geçirildiğini aktaran Erdem, "Sosyal demokrat belediyeciliğin en başarılı örneklerini gerçekleştirmek ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çalışıyoruz" diye konuştu.

Erdem yeni dönemde ise kırsal kalkınma ve ziraî faaliyetlere destek verecek projelerin ön plana çıkacağını ifade etti.

Nilüfer Belediyesi ayrıca fuarın ilk gününde Pelin Esmer'in katıldığı, Tülay Akgül'ün yönettiği "Shakespeare'in Keyfini Çıkarmak - Sinema ve Edebiyat" başlıklı bir panel de düzenledi.

Mysia Yolları fuarda tanıtıldı

Bursa 18. Kitap Fuarı etkinliklerinin ikinci gününde ise "Mysia Yolları -Avrasya Yolu" paneli de düzenlendi. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden tarihçi Eirin Kalogeropoulou Yalçın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Kültür Rotaları Derneği Başkanı Kate Clow, yapılan çalışmaları ve Avrasya Yolu projesi hakkında bilgi verdi. Türkiye'de birçok rota çalışması yaptıklarını kaydeden Clow, Nilüfer Belediyesi ile de Mysia Yolları rotasında da işbirliği içerisinde olduklarını ifade etti. Dernek olarak Türkiye'de 23 rotayı temsil ettiklerini ifade eden Clow, maksatlarının kırsal bölgelerde oluşan rotaların tanıtımı ve yerel halka katkı sağlamak olduğunu belirtti. En büyük projelerinin Avrasya Yolu olduğunu belirten Clow, İtalya, Yunanistan ve Türkiye üzerindeki toplam 3 bin 400 kilometrelik güzergâhın en büyük rotalardan biri olduğuna dikkat çekti. Kate Clow, Avrasya Yolu rotasında olan Mysia Yolları kapsamında Nilüfer Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA