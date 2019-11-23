Erdemir'de patlama: 5 işçi yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

Patlama, saat 15.00 sıralarında levha ikmal tesislerinin yanında müteahhit firmaya tahsis edilen atölyede meydana geldi. Yüksek fırına malzeme yapımı sırasında meydana gelen yanıcı gaz patlamasında 5 işçi yaralandı. Taşeron firmaya bağlı işçiler, Ergün Düzgün(55), Berk Özdemir(57), Kenan Durhan(59), Cabir Karadeniz(56) ve Olcay Türkoğlu(58) ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların vücutlarında birinci ve ikinci derece yanıklar oluştuğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA