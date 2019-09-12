Erdemli Belediye kreşi, yeni eğitim sezonuna başladı

Erdemli Belediyesi Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2019-2020 eğitim sezonuna başladı.

Erdemli Belediyesi'nin, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine hizmete sunduğu, uzmanlar eşliğinde eğitim veren kreş ve gündüz bakımevi, çocukların sosyal hayata hazırlanması adına her alanda eğitim vermeye devam ediyor. Özel bale, jimnastik sınıfı ve 10 uygulama sınıfından oluşan kreşte, işaret dili, İngilizce, Rusça, Arapça ve branş dersleri verilirken, her gün ayrı bir etkinlikle çocukların gelişimine katkı sunuluyor. Tiyatro eğitimlerinden sinema faaliyetlerine, yaz sezonunda verilen yüzme eğitimlerinden belediyeye ait serada verilen çiçek yetiştirme eğitimlerine, trafik eğitimlerinden doğal afetlere karşı korunma yollarının öğretilmesine kadar birçok alanda eğitimin gerçekleştirildiği kreşte, kendine yetebilen ve sosyal hayata uyum sağlamış bireyler yetiştirilmesi sağlanıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çocukların yetiştirilmesi gibi kutsal bir vazifeyi üstlenerek, ailelerin emanet ettiği evlatlarını geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Aydınlık ve modern bir ülkenin inşası için en önemli varlığımız olan çocuklarımızın yetiştirilmesine ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Ülkemizin, büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için çocuklarımızın milli ve manevi hassasiyetlerimize sahip çıkarak yetiştirilmesi gerekir. Biz de uzmanlar eşliğinde yetiştirdiğimiz çocuklarımızı, branş eğitimleri yanında çevreye duyarlı, sanatsal aktivitelerle; meraklı ve kendini keşfeden bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bizler bunu gerçekleştirirken, çocuklarını bizlere güvenle emanet ettikleri için ailelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA