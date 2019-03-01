Erdemli Belediyesi, 10 yılda araç sayısını 215’e çıkardı

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, son 10 yılda araç sayısını 95'ten 215'e çıkardı. Belediye, kendi üretim şantiyesinde ürettiği ahşap oturma gruplarını da ilçe halkının hizmetine sundu.

Erdemli Belediyesi'nin, 2014 seçimlerinden sonra hizmet ağındaki 62,5 kat artışa ve bünyesine bağlanan belde belediyelerinin borçlarını da devralmasına rağmen, kısa sürede ödemelerini gerçekleştirerek artan hizmet ağında, araç filosunu da genişlettiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, 2009 yılında toplam 95 adet olan araç sayısını 215'e çıkartan belediyenin, iklim koşullarından doğabilecek sorunlara müdahale edebilmek için araçlarını ve ekiplerini hazır vaziyette bulundurduğu belirtildi. Açıklamada, yol bakım ve onarım çalışmalarından asfaltlama çalışmalarına kadar bütün hizmetleri kendi bünyelerindeki araçlarla yaptıkları ifade edildi.

Öte yandan, Erdemli Belediyesi'nin, ihtiyaçlarını karşılamak için kendi üretim şantiyesini kurduğu kaydedilen açıklamada, taş kırma tesislerinde, malzemeli bakım çalışmaları yapabilmek için kendi fillerini üreten belediyenin; parkelerini, kent estetiği için kullanılan parkları ve çevre düzenlemesinde ihtiyaç duyulan bitki türlerini kendi tesislerinde ürettiği vurgulandı.

Belediyenin, kendi marangozhanesinde bin 500 adet ahşap bank, 450 adet orman masası, 150 adet kamelya, 30 adet gölgelikli orman bankı, 60 adet yol kenarı dinlenme noktası ve 20 adet köpek kulübesi üreterek vatandaşın hizmetine sunduğu da aktarıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Erdemli'ye birbirinden değerli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Erdemli Belediyesi'nin sadece mesai saatleri içinde değil, her an vatandaşın hizmetinde olduğunun altını çizen Tollu, "Bu anlayış ve özveri ile geleceğin Erdemli'sine adım adım ilerlemenin gayreti içerisindeyiz. Amacımız, Erdemli'nin sorunlarını çözmek, vatandaşa eşit hizmet götürerek, ortak paydamız olan ilçemizin marka değerini arttırmak. İnşallah, Erdemlimizi hak ettiği unvana kavuşturacağız. İstihdam başta olmak üzere bütün sorunları çözülmüş, tarımdan turizme marka değeri artmış, yaşam kalitesi yükselmiş bir Erdemli için gece gündüz çalışacağız. Kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda attığımız bu adımlar, gün geçtikçe büyüyecek ve verdiğimiz bu sözü tutmanın sevincini hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Kaynak: İHA