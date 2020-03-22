Erdemli Belediyesi’nde ’online ödeme’ dönemi başladı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni tip korona virüse karşı mücadele kapsamında, halkın sağlığını korumak için vatandaşları ödeme işlemlerini belediyeye gelmeden "online" olarak internet üzerinden yapmaya davet etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanların sağlığını tehdit eden yeni tip korona virüs tehlikesine karşı halkın sağlığını korumak için teyakkuzda olan ve tüm imkanlarını seferber eden Erdemli Belediyesi, ilaçlama, dezenfekte ve denetleme çalışmalarının ardından önemli bir hizmete daha imza attı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Akıllı Belediyecilik Projesi" kapsamında hizmete konulan, "online ödeme" uygulamasını vatandaşların kullanarak işlemlerini gerçekleştirmelerini istedi.

Virüs nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamalarının zorunluluk halini aldığına dikkati çeken Tollu, sosyal izolasyonun salgınla mücadelede önemine vurgu yaparak, korona virüs ile mücadele kapsamında belediyeye ait tüm işlemlerin internet sitesi üzerinden veya çağrı merkezi üzerinden yapılması çağrısında bulundu. Tollu, "Toplum sağlığını korumak adına aldığımız tedbirler kapsamında, işlemlerinizi ve ödemelerinizi belediyemize gelmeden "e-belediye.erdemli.bel.tr" adresinden gerçekleştirebilir, hizmetlerimize ise "www.erdemli.bel.tr" web sayfamızdan ulaşabilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA