Erdemli Belediyesi’ne AB’den 126 bin Euro’luk hibe desteği

Erdemli Belediyesi, Mersin Üniversitesi ile birlikte hazırladığı ve ortaklaşa yürüteceği proje ile AB Hibe Fonundan 126 bin Euro'luk hibe desteği almaya hak kazandı.

Uzun bir süredir proje hazırlık çalışmalarını sürdüren ve Mersin Üniversitesi ile birlikte hazırladığı projeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine sunan Erdemli Belediyesi, kabul edilerek onaylanan "Yerel Kalite Sözleşmesi" ve "Sürdürülebilir Turizm Projesi" ile AB'nden 126 bin Euro tutarında hibe alacak.

Proje yürütücüsünün Erdemi Belediyesi, proje ortağı olarak ta Mersin Üniversitesi ile Yunanistan'ın Parga Belediyesinin yer aldığı "Yerel Kalite Sözleşmesi" ve "Sürdürülebilir Turizm Projesi" ile ilçede turizmin gelişmesi ve tanıtımı amaçlanıyor.

'Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında hazırlanan proje, 2018 yılı Temmuz ayında ön onay aldı. Proje ile Yunan ve Türk belediyeleri arasında sürdürülebilir bir diyalogun geliştirilmesi, iki belediye arasında turizm alanında en iyi uygulamaların paylaşılması, Türkiye'deki yerel yönetimler ile AB üye ülkelerindeki yerel yetkililer arasındaki değişimin teşvik edilmesi için sürdürülebilir yapıların oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilecek.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye olarak vatandaşa nitelikli hizmet sunmak adına her türlü fırsatı değerlendirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Mersin Üniversitesi'nin paydaş olduğu sürdürülebilir turizm anlamında bir proje yaptık. Yunanistan'ın Parga Belediyesi ile birlikte. Erdemli bir tarım bölgesi ama biz turizmde de bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Turizmin Erdemli'de gelişmesi adına ilçenin altyapı problemlerini çözdük zaten. Bu manada da 13 milyon Euro civarında hibe alan bir belediyeyiz. Çok şükür Erdemli'de turizm anlamında temel meseleleri hal ettik. Bundan sonra ulaşımla alakalı merkezi idaremizin yapması gereken şeyler var. Hem merkezi idaremizle hem de Büyükşehir Belediyesi ile el birliği, gönül birliği ile Erdemli'nin güzel bir kent olması adına her türlü imkanı değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Belediyeler ve diğer kurumlarca değerlendirmeye sunulan 3 bin proje arasından seçilerek kabul gören ve onaylanan 30 proje arasına girerek hibe almaya hak kazandıklarını belirten Tollu, "Bu proje ve hibe desteği ile Erdemli'de turizmin kalkınması ve ilçenin yurt içi ve yurt dışında daha iyi tanıtılması kapsamında Yunanistan ile karşılıklı ziyaretler başta olmak üzere proje ve fikir alışverişleri ile de önemli çalışmalar yapacağız. Projenin tanıtımı için önümüzdeki günlerde Yunanistan'dan bir heyet ilçemize gelecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA