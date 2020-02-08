Erdemli çiçek serası yenileniyor

Erdemli Belediyesince, kendi bünyesinde bulunan bitki üretim serasında tadilat ve yenileme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2009 yılından beri ilçenin park, bahçe, orta refüj ve diğer alanların peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bitkiler, belediye serasında üretiliyor.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "üreten belediyecilik" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yılda 100 bin bitki üretim hacmine sahip olan serada bakım ve onarım çalışması başlattıklarını söyledi. Seranın kurulumundan bu yana, çevre düzenlemesi alanında yarı yarıya tasarruf sağladıklarını kaydeden Tollu, "Tüketen değil, üreten bir belediyeyiz. Bu sayede kamu kaynaklarımızı doğru şekilde idare ederek yatırıma daha geniş bir pay ayırabiliyoruz. Bugün yeşil alan oranı en yüksek ilçelerden birisiyiz. Çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak, bunu yaparken de üretimin gücünü kullanarak onlara örnek teşkil etmek bizim için çok önemli. Amacımız gelecek nesillere daha yeşil ve güzel görünen bir Erdemli armağan etmek" dedi.

Sera içerisinde bulunan hobi bahçesi ise çocukların sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyici bir etkinlik alanı sağlıyor. Belediye bünyesinde bulunan Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine tahsis edilen hobi bahçesi, çocukları erken yaşta toprakla buluşturarak hem doğa sevgisi aşılıyor hem de onları üretimle tanıştırıyor.

Kaynak: İHA