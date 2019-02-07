Erdemli Kültür Merkezi’nde 2 konser

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu, Kültür Merkezinde iki bölümden oluşan bir konser gerçekleştirdi.

İlk bölümünde çocukların sahne aldığı konserin, ikinci bölümünde yetişkinler yer aldı. Koronun eğitimlerini gerçekleştiren Prof.Dr. Kadir Karkın ve Selçuk Bayburtlu, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Karkın ve Bayburtlu, çocukların gelişimine ciddi bir katkı sunan, bu koronun ulusal boyutta birçok organizasyonda yer aldığını belirtti.

Başkan Tollu ise kültürel değerler noktasında ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyerek, bu çalışmaların devam edeceğini belirtti. Özellikle çocuklara yönelik yapılan faaliyetlere çok önem verdiklerini vurgulayan Tollu, ülkenin geleceğinin çocuklara ve gençlere emanet edildiğini, bu sebeple de onların yetiştirilmesinin en önemli amaçları olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA