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Erdemli'de 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı.

Erdemli'de 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı.

Güzeloluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir evden çalınan televizyonun ikinci el eşya dükkanında satışının yapıldığı tespit etti. Yapılan çalışmada ekipler, televizyonu dükkana satan kişilerin ilçede 17 hırsızlık olayına karıştıklarını belirledi. İsmi açıklanmayan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken kısa süre sonra firari şüpheli de yakalandı. Sorgusu tamamlanan firari şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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