Erdemli’de beton yol uygulaması

Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde uygulamaya başladığı beton yol uygulamasını Tömük Mahallesi'nde devam ettiriyor.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde uygulanmaya başlanan beton yol modelinin kullanım alanı genişliyor. Özellikle asfalt yol modelinin iklim koşullarındaki dayanıksızlığı sebebiyle yeni arayışlar içerisine giren ve farklı koşullarda denenmesinde olumlu sonuçlar alınan beton yol modelini Tömük Mahallesi'nde de uygulayan belediye ekipleri, birçok noktada çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaygın olarak kullanılan ancak maliyetinin yüksekliği ve dayanıksızlığı ile düşük verime sahip asfalt yol modeli yerine beton yol modeline geçtiklerini ve başarılı sonuçlar elde etmeleri ile ilçenin pek çok noktasında bu modeli kullanmaya başladıklarını dile getiren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Geniş bir alanda kullanılmasına rağmen teknolojiye ayak uyduramayan asfalt kaplama yol modeli, maliyeti ve dayanıksızlığı nedeniyle yerini başka seçeneklere bıraktı. Bunlardan biri olan beton yol modeli, düşük maliyeti ve doğa koşullarına karşı dayanıklılığı ile tercih edilen bir ürün oldu. Bizde, iklim koşulları farklılık gösteren birçok noktada uygulamasını yaptık. Olumlu sonuçlarla da bu modeli kullanmaya başladık" dedi.

Kaynak: İHA