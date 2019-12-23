Erdemli’de bu yıl doğan bebek sayısı bin 500’ü geçti

Mersin'in Erdemli ilçesi devlet hastanesi başhekimi Dr. Erman Eker, hastanede gereksinim üzerine 3 olan kadın doğum uzmanını 5'e çıkarttıklarını belirterek, bu yıl hastanede bin 508 bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini söyledi.

Hastanenin kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde gerçekleştirilen yenilikler hakkında bilgi veren Dr. Erman Eker, "Erdemli'de kadınlarımızın gelişen sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmalarını amaçlıyoruz. Bu kapsamda, deneyimli 5 doktor, 25 ebe-hemşire ile hizmet veren kadın hastalıkları ve doğum kliniğimizde, 21 yataklı kadın doğum servisi, 4 sancı odası, tam teşekküllü doğumhane salonu, anne oteli, 5 kadın hastalıkları ve doğum polikliniği, NST odası, gebe okulu, aile planlaması, emzirme odası ve acil servis kadın doğum odası ile en iyi şekilde hizmet vermekteyiz" dedi.

"Günde 200 hasta muayene ediyoruz"

Hastanede kadın doğum ile iş birliği içinde çalışan yenidoğan polikliniği, yenidoğan işitme tarama testi, 6 küvezli yenidoğan yoğun bakımının mevcut olduğunu da ifade eden Eker, "Hastanemizde kadın doğum polikliniğinde günde ortalama 200 hasta muayene ediyoruz. Serviks (rahim ağzı) kanserinde erken tanı olan smear testi de polikliniğimizde yapılmaktadır. Gebe okulumuzda, gebelerimizin tüm gebelik sürecinde her türlü eğitimi alabilecekleri profesyonel destek, sertifikalı ebelerimiz, kadın hastaları doğum uzmanımız, fizyoterapistimiz, anestezi uzmanlarımız ve psikologlarımız tarafından sağlanmaktadır. Aile planlaması polikliniğimizde sertifikalı ebemizle hizmet vermekteyiz. Hastanemizde yaklaşık ayda 125, yılda yaklaşık 1500 doğum gerçekleştiriyoruz. Ayrıca her türlü jinekolojik müdahaleler yapılmaktadır. Yenidoğan bebeği yoğun bakımda yatan annelerimiz anne otelimizde konaklamaktadırlar" diye konuştu.

2019 yılında Erdemli Devlet Hastanesi'nde bin 508 bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğine de değinen Dr. Erman Eker, "İki hekimimiz varken icap usulü çalışan kliniğimizde şu anda hekimlerimiz 24 saat hastanede nöbet tutarak hizmet vermektedirler. Op. Dr. Fahrettin Yıldız, Op. Dr. Selim Koncagül, Op. Dr. Mahmut Güden, Op. Dr. Aslı Akdöner, Op.Dr. Günhan Doluoğlu'ndan oluşan kadın hastalıkları ve doğum ekibimiz, çocuk hastalıkları uzmanlarımız, anestezi doktorlarımız, ebe-hemşirelerimiz ve yardımcı sağlık personellerimiz ile beraber fedakar ve özverili çalışmaları ile Erdemli'mize hizmet vermekteyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA