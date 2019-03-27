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Erdemli’de yılın ilk çocuk hakları eğitimi yapıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli İl Çocuk Hakları Merkezinde, yılın ilk çocuk hakları ve sosyal uyum eğitimi yapıldı.

Erdemli’de yılın ilk çocuk hakları eğitimi yapıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli İl Çocuk Hakları Merkezinde, yılın ilk çocuk hakları ve sosyal uyum eğitimi yapıldı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı ve Mersin Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Okan Yılmaz tarafından çocuklara, çocuğun yüksek yararı konularında çocuk hakları eğitimi verildi.

Eğitimlere Akdeniz ilçesinde bulunan Karacailyas Abdullah Şahutoğlu İlköğretim Okulu'ndan 26 öğrenci katıldı. Çocuklar hem eğitim alırken hem gezdi hem de birlikte eğlendiler. Ayrıca çocuklar eğitimler kapsamında çocuk haklarını tanıtıcı filmler de izledi.

Kaynak: İHA

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