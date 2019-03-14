Erdemli’ye beton kaplama yol

Erdemli Belediyesi, beton kaplama yol modelini ilçe genelinde yaygınlaştırıyor.

Teknolojik gelişimleri yakından takip eden Erdemli Belediyesi, daha önce ilçenin birkaç noktasında uygulama yaptığı ve başarılı sonuçlar elde ettiği beton kaplama yol modelini birçok mahallede kullanmaya başladı. Fevzi Çakmak'tan sonra Türbe Mahallesi'nde de çalışmalara başlayan belediye ekipleri, Türkiye'nin pek çok noktasında kullanılan asfalt kaplama yol modelini, dayanıksızlığı ve maliyeti nedeniyle terk etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaygın olarak kullanılmasına karşı, iklim koşullarındaki dayanıksızlığına bir türlü çözüm bulunamayan asfalt modelinin yerine, beton kaplama modelini tercih ettiklerini ve kısa sürede de başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Ülkemizin ve dünyanın hemen hemen her yerinde kullanılan ancak çağın gereklerine yenik düşen asfalt kaplama yol modeli, maliyetindeki artışlar ve dayanıksızlığı ile son dönemlerde yerini başka seçeneklere bıraktı. Bunlardan biri olan beton kaplama yol modeli, düşük maliyeti ve çevre faktörlerine karşı dayanıklılığı ile en çok tercih edilen ürün oldu. Bizde, iklim koşulları farklılık gösteren birçok yerde model uygulamasını yaptık. Aldığımız olumlu sonuçlarla da kalıcılığı sağlamak ve maliyeti düşürmek adına bu modeli kullanmaya başladık" dedi.

Kaynak: İHA